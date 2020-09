Rinforzo per il centrocampo di Juric, che ha perso Amrabat ceduto proprio alla Fiorentina. Operazione in prestito con diritto di riscatto. Ora via libera per il ritorno di Borja Valero in viola: dopo le visite mediche il centrocampista spagnolo firmerà un contratto di un anno CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS

Marco Benassi è un nuovo calciatore del Verona: è ufficiale infatti l'arrivo in gialloblù del centrocampista classe 1994, che lascia così la Fiorentina dopo tre stagioni con 95 presenze, 17 gol e 5 assist e si aggiunge all'organico di Juric. Benassi ha messo insieme in carriera anche 98 presenze, 8 assist e 11 gol con la maglia del Torino, club di cui è stato capitano e ha all'attivo anche 13 presenze con l'Inter e 20 con il Livorno, oltre a 27 gare giocate con l'Under 21 italiana. Ora la sua nuova tappa è Verona, in un centrocampo che ha perso Amrabat, ceduto proprio alla Fiorentina. Operazione conclusa in prestito con diritto di riscatto.