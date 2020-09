Le parti si sono incontrate per una visita di cortesia, ma Beto Yacque (agente del calciatore) ha smentito un possibile trasferimento al Real Madrid o al Barcellona, confermando l'intenzione di Lautaro di rimanere all'Inter nella stagione che sta per cominciare

Lautaro Martinez e l'Inter: una storia d'amore che sembra destinata a continuare, nonostante i continui interessamenti che provengono dalla Spagna. Almeno questo è quanto sostiene Beto Yacque, agente del calciatore, che nel pomeriggio di lunedì si è recato nella sede nerazzurra. "Real Madrid o Barcellona? Fake news. Al momento Lautaro Martinez non si muove dall'Inter", queste le frasi di Yacque al termine di un incontro definito "di cortesia" sia dall'agente che dalla società nerazzurra. Allo stato attuale delle cose, non sembrano dunque esserci i presupposti per una cessione dell'attaccante argentino, che dovrebbe continuare a essere uno dei punti fermi della rosa di Antonio Conte.