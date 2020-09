Con un diretta sui canali social dei Gunners, l'attaccante gabonese ha annunciato di aver prolungato il suo contratto con l'Arsenal – che era in scadenza nel giugno 2021 – per le prossime tre stagioni. "Club speciale, la mia firma non è mai stata in dubbio", le sue parole CALCIOMERCATO, TUTTE LE NOTIZIE LIVE

Pierre-Emerick Aubameyang ha rinnovato il contratto con l’Arsenal per altre tre stagioni. Dopo i tanti indizi social degli ultimi giorni, per ultimo la foto pubblicata martedì mattina dallo stesso attaccante gabonese davanti l’Emirates Stadium con tanto di scritta"Tic tac…", è adesso arrivata anche l’ufficialità della sua permanenza ai Gunners. Ad annunciarlo è stato lo stesso Aubameyang con una diretta sui social dell’Arsenal nel corso della quale ha confermato la sua permanenza nel club e l’ambizione di voler alzare tanti trofei. Arrivato all’Arsenal nel gennaio del 2018 dal Borussia Dortmund, Aubameyang ha segnato in totale 72 gol con i Gunners in tutte le competizioni, l’ultimo nel vittorioso esordio nella nuova Premier sul campo del Fulham. Un inizio di stagione super, che lo ha visto grande protagonista (un gol nei tempi regolamentari e poi quello decisivo durante la serie dei rigori) nella vittoria del Community Shield contro il Liverpool.