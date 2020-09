Il ds blaugrana Ramon Planes ha parlato di Suarez a margine della presentazione di Pjanic: "Luis è stato ed è un giocatore importante per il Barcellona. Stiamo facendo un percorso di cambiamento all'interno del club, ma dobbiamo rispettare i contratti dei giocatori. Fino al 5 ottobre può succedere di tutto"

Ramon Planes, ds del Barcellona, ha parlato di Luis Suarez lasciando aperti tutti gli scenari possibili " fino al 5 ottobre , data che segna il termine della sessione di calciomercato". Planes ha parlato a margine della presentazione di Pjanic, che dalla Juve è passato in blaugrana, percorso inverso di quello che potrebbe vedere protagonista l'attaccante uruguaiano, la cui dipartita dalla Catalogna si sta continuamente posticipando, nonostante Koeman lo avesse da subito considerato fuori dal progetto.

approfondimento

“Luis è stato ed è un giocatore importante per il Barcellona in questi ultimi anni e per questo merita il massimo rispetto. Al termine della stagione abbiamo attraversato un periodo soggetto a processi di cambiamento, a partire dall'allenatore, che porta nuove idee... Ma bisogna rispettare, prima di tutto, i giocatori e i loro contratti. Fino al 5 ottobre, quando si chiuderà il mercato, può succedere di tutto", ha commentato Ramon Planes nel corso della presentazione di Miralem Pjanic, acquisto blaugrana.