Ufficiale l'acquisto dell'attaccante kosovaro, giunto nella Capitale nella giornata di domenica: Muriqi arriva a titolo definitivo dal Fenerbahce per 18 milioni di euro più bonus e percepirà un ingaggio da 2.2 milioni a stagione

Dopo una lunga trattativa, è arrivato l'annuncio ufficiale: Vedat Muriqi è un nuovo calciatore della Lazio. Con una breve nota sui propri profili social, il club biancoceleste ha annunciato l'arrivo dell'attaccante del Fenerbahce. Rinforzo importante per Simone Inzaghi che, anche in vista della Champions League, si ritrova in rosa un attaccante da 32 gol negli ultimi due campionati di Turchia da affiancare alla Scarpa d'Oro, Ciro Immobile.