Tre anni dopo, Borja Valero si ricongiunge alla Fiorentina e alla città di Firenze. "La Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Borja Valero Iglesias": così il club ha annunciato il ritorno del centrocampista spagnolo. Poche parole, che non basterebbero a racchiudere un rapporto unico che si è creato tra il giocatore e l’ambiente. "Non ci sarebbe tempo a sufficienza per elencare tutto ciò che Firenze e i fiorentini mi hanno dato. La città si adatta perfettamente a quello di cui ha bisogno la mia famiglia, vorrei chiudere qui la mia carriera" disse in un’intervista, quando ancora vestiva la maglia viola. Prenderà il numero 6.