I rossoblù, dopo il mancato arrivo di Karsdorp dalla Roma, cercano l’accordo con l’Inter per Candreva e nel frattempo trattano anche Reca con l’Atalanta. In giornata ufficializzati Badelj, Melegoni e Goldaniga CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Il mancato arrivo di Rick Karsdorp apre a uno scenario finora del tutto imprevisto, per il Genoa. Dopo che la trattativa con l’esterno della Roma è saltata perché non è stato raggiunto l’accordo col giocatore, i rossoblù nelle ultime ore si sono avvicinati ad Antonio Candreva. L’Inter era in contatto per la Sampdoria per il centrocampista ma al momento è il Genoa la squadra più determinata a chiudere l’operazione e sta cercando l’accordo con i nerazzurri e il giocatore. Sull’altra fascia, invece, trattativa avanzata per Arkadiusz Reca, polacco classe 1995 di proprietà dell’Atalanta.