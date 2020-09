Karsdorp dice no al Genoa, salta De Sciglio-Roma?

L’esterno olandese ha rifiutato i rossoblu perché preferisce rimanere in giallorosso, dove sembra comunque fuori dal progetto tecnico: la mancata cessione ferma l’arrivo dell'ex Milan dalla Juventus, per il quale le due società avevano già un accordo per il trasferimento

Dopo un primo momento in cui Rick Karsdorp sembrava destinato a passare al Genoa, l’olandese nelle ultime ore ha cambiato idea. Il giocatore infatti avrebbe al momento rifiutato la destinazione, preferendo rimanere a Roma. La sua mancata partenza blocca in automatico anche l’arrivo di Mattia De Sciglio in giallorosso dalla Juventus, la cui operazione rientrava nel giro di attaccanti che avrebbe portato Milik nella Capitale e Dzeko in bianconero. Roma e Juve avevano già raggiunto un accordo di massima per l’esterno di difesa, con i giallorossi che avrebbero dovuto poi negoziare un’intesa con De Sciglio.