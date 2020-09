L'esterno sinistro arriva in biancoceleste dalla Spal per 8 milioni più 1 di bonus: si è presentato questa mattina alla clinica Paideia per le visite mediche, prima di firmare un contratto quinquennale. Dopo Muriqi, un'altra alternativa di valore per la rosa di Simone Inzaghi CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Giornata di visite mediche con la Lazio per Mohamed Fares. L'esterno francese naturalizzato algerino arriva dalla Spal, stesso percorso fatto da Manuel Lazzari nell'estate 2019, e questa mattina si è presentato intorno alle 8 alla clinica Paideia per svolgere i test necessari per la firma del contratto che lo legherà al club biancoceleste per cinque anni. Dopo l 'arrivo di Muriqi in attacco, la Lazio si prepara ad annunciare un altro nome in entrata.

leggi anche Lazio, ufficiale Muriqi: tutti i dettagli Classe 1996, cresciuto calcisticamente in Italia dove è arrivato nel 2012 al Vicenza prima di passare al Verona, Fares rappresenterà per Simone Inzaghi un'alternativa di valore sulla fascia sinistra, dove l'allenatore ha fatto i conti negli ultimi mesi con gli acciacchi di Lulic e in quella posizione ha in rosa Jony e Jordan Lukaku. Nell'ultima stagione alla Spal, complice la rottura del legamento crociato anteriore sinistro nell'amichevole di agosto 2019 contro il Cesena, ha giocato solo otto partite. Dopo la retrocessione a Ferrara, ora riparte dalla Lazio e dalla possibilità di giocare la Champions League.