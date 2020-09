Dopo essere stato nei mesi scorsi nel mirino di Lazio e Inter Marash Kumbulla si prepara a diventare ufficialmente un giocatore della Roma. L'albanese è sbarcato nella Capitale e sosterrà le visite mediche in giornata prima di firmare il suo contratto che lo legherà al nuovo club fino al 2025. In seguito all'ennesimo 'no' del Manchester United per Smalling la Roma ha accelerato nella trattativa per il centrale dell'Hellas Verona, chiudendo l'operazione in pochi giorni.