Dopo aver preso Castagne dall'Atalanta, il Leicester guarda ancora in Italia per il suo mercato. Il club inglese vorrebbe infatti prendere anche Cengiz Ünder, esterno che potrebbe lasciare la Roma dopo tre stagioni. È stata già presentata un'offerta ai giallorossi, il Leicester ha proposto per l'esterno turco un prestito con obbligo di riscatto. Le parti stanno lavorando per trovare l'intesa, la trattativa per il classe 1997 è avviata. Su Ünder c'era anche il Napoli, che lo aveva inserito nella lista per il post-Callejon. E negli ultimi giorni anche il Cagliari aveva fatto un sondaggio per l'esterno turco, che a questo punto potrebbe lasciare la Serie A per poseguire la sua carriera in Inghilterra