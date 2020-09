L'attaccante argentino lascia ufficialmente il club bianconero ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura con l'Inter Miami: per la Juventus non si tratta soltanto di una perdita sul piano calcistico, ma anche su quello economico, con una minusvalenza che andrà a gravare ulteriormente sul bilancio

Gonzalo Higuain e la Juventus : una storia d'amore che, dopo quattro anni, è ufficialmente finita. Nella serata di giovedì è arrivato il comunicato ufficiale del club bianconero che annuncia la risoluzione consensuale del contratto che legava la società all'attaccante argentino. Un addio che, oltre a privare la Juventus di un patrimonio tecnico, ha creato un'importante perdita anche dal punto di vista economico: come si può leggere nel comunicato della Juventus, la risoluzione contrattuale con Higuain ha provocato una minusvalenza da 18.3 milioni di euro . Un effetto economico negativo che va a gravare ulteriormente sul bilancio del club bianconero, il cui passivo al 30 giugno diventerà di 90 milioni di euro . Sul piano calcistico si conclude l'avventura di un attaccante che in tre stagioni alla Juventus (intervallate dall'annata tra Milan e Chelsea) ha collezionato 149 presenze e 66 gol . Dopo l'addio ai bianconeri, è attesa a breve l'ufficialità della sua nuova avventura in America con la maglia dell'Inter Miami.

Il comunicato della Juventus

leggi anche

Milik dice sì alla Roma: via libera per Dzeko-Juve

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Gonzalo Gerardo Higuain. Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2019/2020, pari a € 18,3 milioni, per effetto della svalutazione del valore residuo del calciatore. Il Consiglio di Amministrazione di Juventus è stato convocato per domani, 18 settembre 2020, per esaminare e approvare il nuovo progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2020 – da sottoporre all’Assemblea degli azionisti già convocata per il prossimo 15 ottobre 2020 – per tenere conto dell’effetto economico negativo generato dalla citata risoluzione contrattuale". Il comunicato è stato accompagnato da un post su Twitter, nel quale la società bianconera ringrazia il Pipita e gli fa l'in bocca al lupo per le prossime esperienze sportive.