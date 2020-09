Il futuro di Arkadiusz Milik inizia a tingersi sempre più di giallorosso. Dopo l’incontro avvenuto a Trigoria tra l’agente dell’attaccante polacco, David Pantak (accompagnato dal mediatore Fabrizio De Vecchi), e i dirigenti della Roma, il calciatore – in uscita e ormai ai margini del progetto Napoli – è entrato nell’ordine di idee di accettare la proposta giallorossa che per convincerlo ha offerto un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. L’incontro di oggi sembra aver dato dunque un’accelerata decisiva all’affare, con le parti che sono più vicine alla fumata bianca: prima però sarà necessario risolvere alcune pratiche burocratiche (tra queste anche quelle legate all’uscita dal Napoli). Se Milik accetterà la destinazione Roma, libererà Edin Dzeko in direzione Torino: l’attaccante bosniaco ha già infatti raggiunto un accordo con la Juve per un biennale da 7.5 milioni di euro netti a stagione.