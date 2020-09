L'attaccante del Barcellona si è allenato regolarmente con i compagni questa mattina, poi ha preso un volo per l'Italia ed è atterrato a Perugia dopo le 15. All'Università per stranieri sosterrà l'esame di italiano necessario per completare l'iter per ottenere il doppio passaporto. I tempi restano però lunghi e la Juventus ha ancora Dzeko come primo obiettivo SUAREZ FA L'ESAME MA LA JUVE RESTA LONTANA. LA SITUAZIONE

Luis Suarez è arrivato a Perugia, dove sosterrà l’esame di italiano necessario per completare l’iter per ottenere il passaporto italiano dopo le 15 (guarda il video di Alessandro Laureti). L’attaccante del Barcellona si è allenato regolarmente questa mattina con i compagni, poi ha preso un volo per l’Italia: una volta atterrato, è atteso all’Università per Stranieri di Perugia, uno degli enti presso cui si può sostenere l’esame per avere il doppio passaporto e non figurare così come extracomunitario. I tempi del passaporto Restano da valutare comunque i tempi, certamente lunghi, per ottenere il passaporto: un possibile ostacolo che la Juventus tiene bene in considerazione. Affare dunque tutt’altro che fatto, tanto che i bianconeri nelle ultime ore si sono avvicinati parecchio a Dzeko, il cui arrivo è legato alla chiusura della trattativa tra Milik e la Roma.