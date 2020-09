Dopo il comunicato della Juventus che annunciava la rescissione consensuale con Gonzalo Higuain, è arrivata anche l'ufficialità della nuova destinazione dell'attaccante argentino. Higuain ha iniziato nel pomeriggio di venerdì la sua nuova avventura con l'Inter Miami. A comunicarlo è lo stesso club statunitense, che ha aggiunto anche le prime parole del nuovo acquisto: "Voglio ringraziare l'Inter Miami per lo sforzo che ha fatto per acquistarmi. Penso che sarà una bellissima esperienza. È quello che stavo cercando: una nuova esperienza, un nuovo campionato e una bellissima città. Sono davvero felice di essere qui e che sia ufficiale. Il mio obiettivo è cercare di trasmettere tutta l'esperienza che ho acquisito in Europa e aiutare la squadra a crescere. Mi sento bene, come calciatore mi sento completo. Sono motivato a provare un nuovo campionato. Individualmente, il mio obiettivo è dimostrare che posso contribuire e continuare a giocare ad alti livelli anche qui, e spero di poterlo fare perché ho tutti i mezzi necessari. L'Inter Miami è una squadra in allestimento, ma c'è già una buona base per raggiungere traguardi importanti". Higuain ha scelto per questa sua nuova avventura la maglia numero 9.