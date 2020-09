Colpo Liverpool: preso Thiago Alcantara dal Bayern

Importante rinforzo per il centrocampo del Liverpool, che ha chiuso per l'arrivo di Thiago Alcantara dal Bayern Monaco. Lo spagnolo classe 1991 ha deciso di lasciare la Germania dopo sette anni e a conclusione di una stagione trionfale, conclusa con il 'Triplete' e il trionfo in Champions League dopo la finale vinta contro il Paris Saint-Germain. Operazione da 20 milioni di sterline più 5 milioni di bonus, secondo SkySports, che conferma che ormai la trattativa è stata chiusa e che si attende solo l'arrivo del giocatore in Inghilterra e l'ufficialità del trasferimento di Thiago Alcantara dal Bayern Monaco al Liverpool. Lo spagnolo vestirà la maglia numero 6 e con un post su twitter ha già salutato i tifosi del Bayern Monaco: "La decisione più difficile della mia carriera"