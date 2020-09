Zoet: "Spezia in crescita. E io volevo cambiare"

Lo Spezia si è rifatto il look per il debutto in Serie A, a partire dalla porta, dove dal Psv è arrivato Jeroen Zoet, classe 1991 con quasi 300 partite di Eredivisie sulle spalle e undici gare con la Nazionale olandese: "Arrivo in una società in crescita - ha spiegato l'estremo difensore nella conferenza stampa di presentazione - e poi giocare in Serie A è un grande stimolo personale. Per questo ho accettato l'offerta senza indugio". Un colpo di assoluto valore per lo Spezia, dal momento che Zoet ha giocato perfino in Champions nella sua carriera: "Ma, dopo tanti anni in cui ho fatto il titolare, nell'ultima stagione ho avuto delle difficoltà - ha spiegato - ho capito che era il momento di cambiare". Sarà importante saper comunicare con i suoi difensori: "Infatti sono già alla quarta lezione di italiano - sorride - mi applico il più possibile. Sono arrivato con la mente libera, accettando quello che avrei trovato in Italia anche in termine di strutture. Ero contento dei programmi futuri del club".