Io speriamo che me la cavo. Così è andata per Luis Suarez che proprio ieri – in un bliz durato poche ore- è arrivato in Italia per una prova molto speciale. Un esame per ottenere la certificazione necessaria per il passaporto italiano sostenuto all'Università per Stranieri di Perugia. "La prova si è svolta secondo prassi- ha raccontato il Dott. Lorenzo Rocca, uno degli esaminatori del bomber del Barcellona ospite a Sky Sport24- e solo con la parte orale, così avviene per tutti dall’emergenza Covid. Abbiamo testato la comprensione dell’ascolto, la produzione, l’interazione parlata del candidato”. Il candidato era “tranquillo e sorridente”. Così lo descrive il prof che poi ha aggiunto: “Ha svolto il suo esame in 15 minuti circa ed è andato tutto bene. Al termine la commissione ha deciso di ritenere la prova sufficiente per ottenere il certificato di conoscenza della lingua italiana livello B1”. Un primo passo del percorso che dovrebbe portarlo a diventare italiano in breve.