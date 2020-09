In Juventus-Sampdoria non ci sarà Luca Pellegrini. L'esterno classe 1999, tornato in bianconero dopo il prestito con il Cagliari, non è stato inserito nella lista dei convocati da Andrea Pirlo, alla gara di esordio da allenatore. C'entra il mercato, dal momento che il terzino è sempre più in uscita. Su di lui è forte l'interesse del Genoa, che da Torino ha già visto arrivare Marko Pjaca ma che non si vuole fermare all'attaccante croato. Tuttavia le proposte per Pellegrini - 24 presenze e 6 assist nell'ultimo campionato - non mancano.