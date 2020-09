L'attaccante classe 2002 vicino alla partenza in prestito destinazione Ferrara. Accordo totale fra il club e l'Inter sul prestito secco, ora manca solo il sì del giocatore sul quale c'è pure il Pescara. Intanto nella sede nerazzurra incontro anche con il Verona per Salcedo, che potrebbe tornare da Juric

Nel giorno di Vidal, con il cileno che ha sostenuto le visite mediche e che ha firmato il contratto, l'Inter non si ferma e continua a lavorare sul mercato. Nuova giornata di incontri in sede, dove nelle ultime ore sono arrivati il direttore sportivo del Verona Tony D'Amico e l'agente Giuseppe Riso, oltre ai dirigenti della Spal. Due i nomi coinvolti, quello di Eddie Salcedo - attaccante classe 2001 che nell'ultimo anno ha giocato nella squadra di Juric - e quello di Sebastiano Esposito, punta classe 2002 che è vicino alla partenza in prestito destinazione Ferrara. C'è l'accordo totale fra l'Inter e la Spal sulla formula del prestito secco, ora manca solo il sì definitivo del giocatore, sul quale cè anche il Pescara.