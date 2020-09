Milan, contatti per Nastasic

Continua la ricerca di un difensore per i rossoneri: ci sono stati dei contatti per Nastasic. 27 anni, ex Fiorentina ora allo Schalke 04: rappresenta una possibilità per il Milan, visto che il club tedesco potrebbe pensare di cederlo in prestito con obbligo. Le parti dovranno trattare ancora per cercare di far quadrare tutti gli aspetti anche legati alla formula del trasferimento.