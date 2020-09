Per rinforzare l'attacco i rossoblù, oltre a Sanabria, pensano a Mario Balotelli: una tentazione forte, con il calciatore che piace molto al presidente Preziosi. Sorpasso alla Fiorentina per Pellegrini: è in arrivo in prestito dalla Juventus

Un incontro con menù fisso calciomercato. Il Genoa ha infatti incontrato Mino Raiola per fare il punto su alcuni suoi assistiti, su tutti Mario Balotelli e Luca Pellegrini. Quella relativa all’attaccante lo scorso anno al Brescia è una possibilità concreta per i rossoblù, alla ricerca di rinforzi per quel reparto: qualcosa in più di una semplice idea, ma una forte tentazione per l’attacco di Maran. Il Genoa ci sta pensando seriamente e nei discorsi con l’agente di Super Mario, Mino Raiola, sta cercando di capire se e come chiudere la trattativa per portare in rossoblù un giocatore che sarebbe molto gradito al presidente Preziosi. Sullo sfondo, però, resta sempre viva la trattativa per provare a riportare a Genova Sanabria, oggi al Betis.