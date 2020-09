Prima richiesta di informazioni da parte del club inglese, alla quale l'Inter ha risposto indicando in 60 milioni di euro il prezzo di Skriniar: qualora le due società dovessero raggiungere un accordo, i nerazzurri hanno individuato in Milenkovic il possibile sostituto del centrale slovacco e soltanto in alternativa valutano Smalling CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Tra possibili uscite e nuove entrate, il calciomercato dell'Inter continua a essere molto movimentato. Come specificato più volte dai dirigenti nerazzurri, eventuali nuovi acquisti saranno strettamente legati a delle precedenti cessioni e in questo senso la società ha registrato in queste ore l'interessamento da parte del Tottenham per Milan Skriniar. Per il momento si tratta di una prima richiesta di informazioni, alla quale l'Inter ha risposto indicando in 60 milioni di euro il prezzo del cartellino del calciatore. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, con il club inglese intenzionato ad abbassare la cifra per provare a raggiungere un'intesa.