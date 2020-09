Il mercato della Fiorentina vive ore calde. Sul fronte delle cessioni, e di conseguenza anche per quanto riguarda le possibili entrate. Il reparto maggiormente coinvolto è la difesa, dove tutto gira intorno a due nomi. In caso di partenza di Pezzella (che ha saltato la prima di campionato contro il Torino a causa di un infortunio) o Milenkovic, obiettivo concreto dell'Inter qualora Skriniar dovesse essere ceduto al Tottenham, i viola non seguiranno solo Fazio, che ormai non fa più parte del progetto della Roma. Ma anche Martinez Quarta, centrale argentino classe 1996 del River Plate.