Fa sul serio il Tottenham per Milan Skriniar. Steve Hitchen, direttore tecnico degli Spurs, è stato protagonista di un blitz a Milano nelle scorse ore e ha incontrato il procuratore del difensore per illustrargli il progetto del club. Possibili contatti anche con l’Inter per continuare a parlare del giocatore dopo i contatti telefonici nel tentativo di abbassare le richieste (i nerazzurri vorrebbero 60 milioni). Lo slovacco interessa molto agli inglesi, si cercherà di arrivare a un’intesa intorno ai 50 milioni bonus compresi. Ma si dovrà lavorare ancora. Se tutto dovesse concludersi positivamente nei prossimi giorni, l'Inter andrà dritta su Milenkovic della Fiorentina: rimangono vivi i contatti con l’agente del giocatore Ramadani, non c’è però ancora stata una vera e propria mossa ufficiale con il club viola. Ci sarà se e quando Skriniar avrà definito con il Tottenham. L’alternativa rimane Smalling, sempre in uscita dal Manchester United.