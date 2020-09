Godin al Cagliari: "Inter, grazie per l'affetto"

Una sola stagione all’Inter dopo era arrivato dall’Atletico Madrid, ora la nuova avventura in Serie A ma con la maglia del Cagliari. Diego Godin, difensore uruguaiano classe 1986, ha voluto salutare il popolo nerazzurro con un messaggio su Instagram prima di partire in direzione Cagliari, dove è arrivato poco dopo le 17.45: "Grazie mille a tutta la famiglia nerazzurra per l’affetto e il rispetto ricevuto durante quest’anno. È stata una stagione intensa ed atipica per la situazione che ci è toccato vivere nel mondo ma nonostante quello credo che abbiamo fatto un buon lavoro e abbiamo portato la squadra di nuovo in alto, lottando per traguardi importanti come merita". Il messaggio prosegue: "Mi porto il ricordo di tutti voi tifosi, che siete veramente quelli che fate grande questa società. E ovviamente con i miei compagni e tutte le persone che lavorano giorno dopo giorno a fianco della squadra e che mi hanno sempre trattato con un sorriso! Un abbraccio e vi auguro il meglio!", conclude il post di Godin.