Il nuovo presidente del Parma gioca con i tifosi sui social: pubblica una foto che lo ritrae intento a firmare un contratto, poi chiede agli utenti di indovinare quale calciatore è stato acquistato con quei documenti. Intanto i gialloblù hanno chiuso per Valenti e Zeqiri

Una foto che lo ritrae, con tanto di occhiali, intento a firmare un contratto. Kyle Krause ha sottoscritto i documenti che formalizzato l’acquisto di un giocatore, il primo da quando si è insediato come nuovo presidente del Parma. Così, attraverso i propri canali social, ha voluto lanciare un quiz: "È il mio primo acquisto da presidente. Sapreste indovinare per quale giocatore abbiamo firmato?", scatenando quindi la curiosità dei tifosi in rete.