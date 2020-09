Radja Nainggolan è sempre più vicino a far ritorno al Cagliari, squadra dove ha giocato in prestito nella scorsa stagione. La società del presidente Giulini è vicina alla fumata bianca per l’obiettivo dichiarato di questo calciomercato: nella giornata di martedì c’è stato infatti un incontro tra il club rossoblù e l’Inter per provare a trovare la quadratura dell’affare. Nainggolan potrebbe trasferirsi al Cagliari a titolo definitivo per 12 milioni di euro, con l’Inter che invece acquisterebbe – sempre a titolo definitivo – due giovani del Cagliari: uno è Riccardo Ladinetti, centrocampista classe 2000, e l’altro uno a scelta tra Roberto Biancu (centrocampista classe 2000), Federico Marigosu (trequartista classe 2001) e Luca Gagliano (attaccante classe 2000).