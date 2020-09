La proposta di prestito secco, con un indennizzo legato ad alcuni bonus, presentata dalla società spagnola per il difensore classe 1994 non soddisfa i bianconeri

Potrebbe essere lontano dalla Juventus il futuro di Daniele Rugani. Il difensore classe 1994, in bianconero dall’estate del 2015, è infatti un obiettivo di mercato del Valencia che lo ha individuato come uno dei profili ideali per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Una trattativa che prosegue da qualche giorno e che adesso è entrata nel vivo: il Valencia infatti ha presentato un’offerta per il prestito secco del difensore con un indennizzo legato ad alcuni bonus; la Juventus – pronta a privarsi del giocatore anche a titolo definitivo vista l’abbondanza nel reparto arretrato – si aspettava un’offerta diversa e chiede di più, non soddisfatta della proposta arrivata dagli spagnoli.