La Fiorentina ha individuato il suo nuovo obiettivo per l'attacco: si tratta di Krzysztof Piatek, attaccante polacco con un passato tra Genoa e Milan e oggi all'Herta Berlino. I viola hanno proposto al club tedesco di riportare Piatek in Serie A con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione rifiutata dall'Herta che accetterebbe di cedere il centravanti solo a titolo definitivo. Il suo cartellino è valutato circa 25 milioni di euro.