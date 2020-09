La società granata pensa al suo ex attaccante: avviati i contatti col Rennes per provare a riportarlo in Italia. Vive inoltre le piste King e Inglese, in standby al momento Ramirez. Continua il pressing su Andersen del Lione, Berenguer ai saluti CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Un nome che nell’ambiente granata conoscono molto bene per rinforzare la rosa a disposizione di Giampaolo. L’ultima idea per l’attacco del Torino è quella che porta a M'Baye Niang, attaccante classe 1994 attualmente di proprietà del Rennes ma con un passato in Serie A con Milan, Genoa e proprio Torino. La società granata ha avviato i contatti con il club francese per provare a riportare in Italia Niang, che col Torino ha giocato in totale 29 presenze, arricchite da 4 gol e tre assist.

Offerta per King. Nel mirino anche Inglese leggi anche Rinvio Genoa-Torino: decide la Lega di Serie A Nei giorni scorsi il ds del Torino Vagnati ha ammesso la necessità di acquistare un nuovo attaccante: oltre ai contatti per Niang, la società granata ha presentato un’offerta per Joshua King del Bournemouth, ma al momento il classe 1992 non ha ancora sciolto tutti i dubbi su un eventuale addio. Torino che ha nel mirino anche Roberto Inglese, ma resta da capire la volontà del Parma di privarsi o meno del suo attaccante davanti a un’offerta concreta. Sempre per quanto riguarda il reparto offensivo, ma questa volta per il ruolo di trequartista, è al momento in standby l’affare Ramirez, calciatore che Giampaolo conosce bene avendolo già allenato in passato: per continuare la trattativa – e provare così a dare un’accelerata – con la Sampdoria è necessario che l’agente dei giocatore arrivi in Italia (viaggio previsto nei prossimi giorni).