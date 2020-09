Ausilio: "Skriniar e Ranocchia restano all'Inter"

Il direttore sportivo nerazzurro a Sky Sport: "Di Ranocchia ne abbiamo parlato con Conte e abbiamo deciso che resta qua, lo apprezziamo dal punto di vista tecnico e umano. Skriniar non è sul mercato e non è arrivata nessuna offerta importante. Nainggolan? Il Cagliari ha manifestato il suo interesse, faremo nei prossimi giorni le dovute valutazioni"

L'Inter è ancora molto attiva sul mercato e Piero Ausilio, prima della gara giocata contro il Benevento, ha svelato le strategie della società nerazzurra. A partire dalla difesa e dal futuro di Andrea Ranocchia: "Rimane qua – ha confermato il ds a Sky Sport - Abbiamo fatto una valutazione con l'allenatore, pensiamo che possa essere ancora utile sia dal punto di vista tecnico che umano all'interno dello spogliatoio. A me interessa il calciatore, anche lo scorso anno ha dimostrato di essere valido, e poi ha questo senso d'appartenenza particolare verso l'Inter che lo rende anche un uomo importante per i valori che ha e, quindi, sicuramente resterà qui e terminerà la stagione con noi. Skriniar? Abbiamo ribadito che non è sul mercato, non abbiamo neanche ricevuto offerte particolari. Oltre a ribadire che resterà qui, non posso fare. Su Ranocchia, inoltre, è stato fatto un pensiero a sé, resta a prescindere dagli altri movimenti che ci saranno in difesa".