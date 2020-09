Il futuro di Marcos Alonso sembra poter essere lontano dal Chelsea . L'esterno spagnolo, arrivato a Londra dalla Fiorentina nell'estate del 2016, sta avendo dei problemi con Lampard . Malumori sfociati in un diverbio piuttosto acceso dopo l'ultima partita di campionato pareggiata 3-3 con il West Bromwich. La tensione fra il classe 1990 e l'allenatore dei Blues è stata confermata dalla scelta di quest'ultimo di non convocarlo per il match di Coppa di Lega perso ai rigori contro il Tottenham. Si tratta di una situazione che potrebbe dunque facilitare la partenza di Alonso nella fase finale del calciomercato. Lo spagnolo continua a piacere in Italia, campionato che conosce bene, soprattutto a Inter e Juventus.

Pupillo di Conte. Ma se parte De Sciglio...

Marcos Alonso è sempre piaciuto ad Antonio Conte, che lo ha allenato durante la sua avventura al Chelsea. 37 presenze e sei gol nell'anno del titolo, 46 partite e otto reti la stagione successiva, numeri che testimoniano la stima dell'allenatore nerazzurro nei confronti del suo ex giocatore. A sinistra tuttavia l'Inter è a posto da un punto di vista numerico, con Perisic e Young in prima fila (ma in rosa ci sono sempre anche Dalbert e Asamoah). Quello di Alonso resta comunque un profilo da tenere sotto accurata osservazione, soprattutto nel caso in cui si dovessero registrare delle cessioni. Stesso discorso anche in casa Juventus, dove si valuta il futuro di De Sciglio. Qualora quest'ultimo partisse, allora i bianconeri potrebbero puntare con decisione sullo spagnolo.