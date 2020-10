Il flirt con la Juventus quando sulla panchina bianconera c’era ancora Maurizio Sarri, poi il matrimonio con la Roma saltato a un passo dal "sì" definitivo, ora la possibilità Tottenham che potrebbe sfumare quasi definitivamente. Arkadiusz Milik, quando manca sempre meno alla chiusura del calciomercato (5 ottobre), non ha ancora trovato una soluzione per il suo futuro nonostante sia ormai ufficialmente ai margini del progetto del Napoli, società alla quale è legato da un contratto fino al 2021. Eppure il corteggiamento degli Spurs è stato concreto e reale: l’attaccante polacco piaceva a Mourinho, che ha fatto più di un pensiero per portarlo in Premier League. A "complicare" però i piani e il trasferimento di Milik al Tottenham è stato un… ex Napoli.