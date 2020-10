Genoa scatenato in queste ore di calciomercato. I rossoblù, reduci dalla sconfitta del San Paolo contro il Napoli e alle prese con i tanti giocatori positivi al coronavirus, hanno accolto in città Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko che arriva dal Rostov. Il classe 1995 è reduce da una stagione fatta di 30 presenze, 11 gol e 8 assist. In quella in corso, che in Russia è cominciata ad inizio agosto, è già sceso in campo in nove occasioni (una rete). Sarà il secondo uzbeko a giocare in Serie A dopo Ilyos Zeytullaev, che giocò anche in B proprio con i rossoblù: "Dopo una lunga trattativa, abbiamo accettato l'offerta del Genoa", ha spiegato il presidente dei russi Artashes Harutyunyants.