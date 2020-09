Il club bianconero ha provato a inserire come contropartite tecniche Rugani e De Sciglio, ricevendo un no da parte della Fiorentina, che a sua volta ha richiesto Demiral. Manca l'accordo tra le due società, ma la Juventus ci proverà fino all'ultimo giorno di mercato

Continuano i contatti tra la Juventus e la Fiorentina per Federico Chiesa : l'attaccante viola è entrato ormai da tempo nel mirino del club bianconero e nelle ultime settimane la trattativa tra le due società è ufficialmente cominciata. La dirigenza della Juve ha proposto nelle ultime ore Rugani e De Sciglio come possibili contropartite tecniche, ricevendo però un no da parte della Fiorentina. Il club viola ha rilanciato chiedendo di inserire nella trattativa Merih Demiral , ottenendo a sua volta un'altra risposta negativa.

60 milioni di euro cash per portarlo in bianconero

La trattativa comunque prosegue, con la volontà di riuscire a trovare la quadratura del cerchio, nonostante al momento non sia ancora stato trovato un accordo. Visti i rifiuti da parte della Fiorentina, l'obiettivo della Juventus è quello di riuscire comunque a cedere alcuni elementi in uscita come gli stessi Rugani e De Sciglio, oltre a Douglas Costa, e presentarsi nuovamente ai dirigenti viola con un'offerta cash che possa convincerli: la Fiorentina valuta il calciatore, tra prestito ed eventuale diritto di riscatto, 60 milioni di euro e quello che è certo è che la Juventus proverà concretamente a portare Federico Chiesa in bianconero fino all'ultimo giorno di mercato.