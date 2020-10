Il Napoli continua a cercare un rinforzo per il centrocampo di Gattuso. Gli occhi degli azzurri adesso sono puntati su Bakayoko del Chelsea. Si lavora per un prestito, anche se restano da capire i costi (alti) dell'ingaggio. Si tratta tuttavia di una pista da tenere in considerazione in questi ultimi giorni di trattative. Il classe 1994, che nell'ultima stagione ha collezionato 23 presenze in prestito al Monaco, è stato a lungo trattato dal Milan per un ritorno in rossonero. Il Napoli deve però battere la concorrenza di PSG e Herta Berlino.