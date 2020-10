Grandi manovre in casa viola sul mercato: si complica il centrale del River Plate e così la Fiorentina ha effettuato un sondaggio per il difensore del Torino. Intanto, sul fronte offensivo, spunta l'ipotesi Kramaric CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Dopo un inizio positivo di campionato, la Fiorentina continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Beppe Iachini. La dirigenza viola è sempre alla ricerca di un difensore e in questo senso è da registrare una brusca frenata nella trattativa che potrebbe portare Lucas Martinez Quarta alla Fiorentina. Il River Plate ha richiesto infatti 7 milioni di euro da pagare nei prossimi 5 mesi, più altri 6 per il riscatto del proprio difensore centrale: un'ipotesi che è stata scartata dalla società viola. L'accordo tra i due club è dunque al momento molto lontano per un giocatore che potrebbe eventualmente tornare nel mirino della Fiorentina la prossima estate, visto che il suo contratto con il River Plate scadrà al termine della stagione in corso e il calciatore, inoltre, prenderà il passaporto comunitario.

Sondaggi per Izzo e Andersen leggi anche Cairo: "Niang non tornerà al Torino" Visto questo forte rallentamento per Martinez Quarta, la Fiorentina sta virando in queste ore su altri obiettivi e la sua strada si sta incrociando a filo doppio con quella del Torino: nel mirino del club viola è infatti entrato Armando Izzo, oltre ad aver manifestato un interesse per Joachim Andersen, difensore del Lione da tempo corteggiato proprio dai granata.