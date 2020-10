Matteo Darmian sta per diventare un giocatore dell'Inter. Per l'esterno classe 1989 infatti mattinata di visite mediche a Milano, prima della firma sul contratto e dell'ufficialità dell'affare. Darmian, cresciuto nel settore giovanile del Milan, arriva all'Inter dal Parma: l'affare fra i club era già stato impostato la scorsa stagione, con la promessa dei nerazzurri di definirlo dopo una stagione in Emilia. Operazione a titolo definitivo da circa 2,5 milioni di euro, mentre il giocatore dovrebbe firmare un contratto triennale. Con l'arrivo di Darmian, Dalbert potrà essere ceduto al Rennes.