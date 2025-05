Roma, il nuovo allenatore non sarà Pioli

Nella short list per la panchina dei giallorossi, non c’è l’ex allenatore del Milan (oggi all’Al Nassr in Arabia Saudita). Ghisolfi e Ranieri, infatti, stanno ancora portando avanti le valutazioni sui pretendenti alla panchina della prossima stagione in attesa della scelta definitiva che verrà presa a breve. Non compare il nome di Pioli ma fra i profili seguiti ci sono i nomi di Fabregas e Farioli

La Roma vola in campionato. Il successo con la Fiorentina alimenta ambizioni Champions per la prossima stagione con 19 risultati utili consecutivi che sanno di record. Il presente è da incorniciare mentre il futuro è da programmare e Claudio Ranieri, che resterà nelle vesti di Senior Advisor, insieme a Florent Ghisolfi lavorano sulla scelta del nuovo allenatore. Un casting che al momento vede in lista nomi come quello di Fabregas, attualmente al Como, e di Farioli, che sta guidando l'Ajax al titolo in Olanda. Non c'è invece il nome di Stefano Pioli (oggi all’Al Nassr in Arabia Saudita). Proprio sulla questione allenatore si è espresso Ghisolfi nel pre partita di Roma-Fiorentina: “Abbiamo le idee chiare, siamo allineati al cento per cento con la proprietà e con Ranieri, vogliamo costruire qualcosa con unità e con passione. La proprietà comunicherà il nome al momento giusto. Stiamo lavorando per il futuro ma conta solo il presente”. E nel futuro della Roma non ci sarà Stefano Pioli