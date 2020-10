L'argentino sta per lasciare il club giallorosso per raggiungere il Fenerbahce: l'operazione è ai dettagli e il club turco rileverà l'intero ingaggio del giocatore

Diego Perotti sta per lasciare la Roma e il campionato italiano. L'argentino è molto vicino al Fenerbahce per un'operazione che è considerata ormai ai dettagli. Il club turco rileverà l'intero ingaggio del giocatore e non dovrebbero essere inseriti indennizzi per il suo cartellino. Perotti ha 32 anni e dal 2016 è in giallorosso.