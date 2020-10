Il ds del club francese replica al proprio allenatore che nei giorni scorsi aveva mosso più di un dubbio sull'operato del club in sede di mercato: "Resta qui solo chi è felice e chi rispetta le politiche e le regole interne della società"

Acque agitate in casa Psg dove il direttore sportivo Leonardo ha pubblicamente bacchettato l’allenatore Thomas Tuchel per aver criticato la campagna acquisti condotta dal club. "Non abbiamo apprezzato affatto. Se qualcuno non è felice, se decide di restare, deve rispettare la politica sportiva e le regole interne", ha dichiarato Leonardo, che per la prima volta è intervenuto in pubblico per replicare all’allenatore tedesco. "Bisogna capire il momento che stiamo vivendo tutti, ci sono situazioni molto gravi. Ora, vedremo internamente", ha detto al giornalisti, dopo il successo del Psg contro l'Angers (6-1) nel quale tra gli altri è andato a segno anche l’italiano Florenzi, uno dei nuovi acquisti del club durane questa sessione di calciomercato.

Leonardo su Tuchel: "Pere restare al Psg bisogna essere felici" approfondimento PSG-Angers 6-1 "Per restare in questo club bisogna essere felici, con la voglia di soffrire per la società, lo spirito di sacrificio. Anche se stiamo vivendo un momento complicato. Se riusciamo a ingaggiare giocatori, va bene. Altrimenti andremo avanti", ha proseguito Leonardo. "E' lo spirito che cerchiamo, tutti hanno perso milioni, è strano. Nessuno compra, tranne che in Inghilterra, che è un mondo a parte", ha aggiunto il dirigente del Psg, ricordando che la crisi covid ha causato un deficit di quasi 100 milioni di euro al club.