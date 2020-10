L'allenatore della Roma parla di mercato dopo la vittoria di Udine: "Non possiamo restare con solo tre difensori, abbiamo bisogno di un altro giocatore. Smalling? Io sono fiducioso". Applausi per la prestazione di Pedro: "Lavora sempre al massimo, è per questo che lo abbiamo scelto. Ha una professionalità impressionante" FONSECA: "DZEKO TORNERA' AL GOL"

La vittoria di Udine non cambia il calciomercato della Roma. La priorità giallorossa resta un difensore e Paulo Fonseca non l'ha nascosto nel dopopartita della Dacia Arena: "Non possiamo restare con solo tre difensori, abbiamo bisogno di un altro giocatore - le sue parole ai microfoni di Dazn - vedremo cosa succederà". Da una parte la soddisfazione per la prestazione del trio Mancini-Ibanez-Kumbulla e per la porta imbattuta, dall'altra la necessità di un altro innesto. Che Fonseca spera possa rispondere al nome di Chris Smalling, tornato al Manchester United. L'ultima offerta fatta arrivare dal club giallorosso ai Red Devils è pari a 15 milioni di euro più bonus. Nonostante la presenza a Trigoria nella giornata di venerdì dell'intermediario dell'operazione, Jozo Palac, l'accordo tra le parti continua a mancare. "Sono fiducioso per il ritorno di Smalling" è la convinzione di Fonseca, che ha accolto intanto in rosa Borja Mayoral dal Real Madrid per l'attacco.