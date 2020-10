Il croato ex Roma, tornato all'Atletico Madrid, è il primo obiettivo per rinforzare l'attacco di Giampaolo: sul giocatore c'è anche la Lokomotiv Mosca. L'alternativa è Torregrossa del Brescia: il club lombardo fa muro

Il futuro di Nikola Kalinic potrebbe essere ancora in Serie A. Sull'attaccante croato, rientrato in Spagna dopo la stagione alla Roma (15 presenze e 5 gol con i giallorossi), sta provando l'affondo il Torino, a caccia di un rinforzo in avanti per l'organico di Marco Giampaolo. Il club granata ha presentato un'offerta per l'acquisto del 32enne, legato da un altro anno di contratto ai colchoneros. La trattativa è avviata a titolo definitivo e il Torino è in vantaggio sulla Lokomotiv Mosca, altro club interessato a Kalinic.