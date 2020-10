Ora è ufficiale: Matteo Darmian è un nuovo calciatore dell'Inter. Si chiude dunque una lunga storia di mercato: il difensore classe 1989, infatti, è stato più volte accostato al club nerazzurro. L'operazione era stata già impostata lo scorso anno, quando Darmian arrivò al Parma. In quell'occasione, l'Inter s'impegnò poi a prenderlo dai gialloblù successivamente. E in quest'ultimo giorno di mercato è arrivata l'ufficialità, con i nerazzurri che hanno preso Darmian in prestito con diritto di riscatto regalando a Conte un'alternativa in più per la difesa.