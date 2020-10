Dopo un finale di calciomercato thrilling, Chris Smalling è di nuovo un giocatore della Roma. Il difensore inglese è sbarcato all'aeroporto di Ciampino, accolto dai cori e dall'entusiasmo dei tifosi. L'ex Manchester United ha salutato i presenti, si è messo in posa per le foto di rito ed è poi ripartito direzione città, pronto per iniziare la sua seconda vita in giallorosso

SMALLING TORNA GIALLOROSSO: "ROMA È CASA MIA"