Alessio Cerci riparte dalla Serie C e dall' Arezzo , squadra che ha raccolto un solo punto nelle prime tre giornate nel girone B. Contratto triennale per l'attaccante classe 1987, che ha deciso di tuffarsi in questa nuova esperienza dopo la stagione vissuta alla Salernitana in Serie B. Archiviata l'esperienza in Campania, Alessio Cerci era svincolato e quindi libero di accordarsi con un nuovo club. L'Arezzo lo ha convinto a scendere di categoria: il giocatore è già in Toscana, pronto a iniziare questa nuova esperienza.

Dall'Atletico alla Serie C: la carriera di Cerci

leggi anche

Coppie gol 2013/2014: Juve e Torino nella top 10

Riparte dalla terza serie del nostro calcio l'esterno ex Torino, che proprio in granata ha vissuto forse gli anni migliori della sua carriera dopo aver iniziato a Roma ed essersi diviso, nei primi anni, tra Brescia, Pisa, Atalanta e Fiorentina. Due stagioni straordinarie al Toro, con 21 gol in 72 partite e, soprattutto, la conquista della Nazionale, la qualificazione in Europa League e la prestigiosa chiamata dell'Atletico Madrid. In Spagna una grande occasione per dare una definitiva svolta alla sua carriera, con Diego Simeone e la disputa della Champions League. Dopo appena sei mesi e con sole nove presenze, l'Atletico lo gira in prestito per un anno al Milan e, successivamente, per un'altra mezza stagione al Genoa. Nel 2016/2017 ritorna in Spagna, per un solo anno nel corso del quale colleziona appena 2 presenze totali (una in campionato e una in Coppa del Re). A fine stagione, però, arriva la risoluzione e una serie di annate difficili: la prima al Verona in Serie A, poi una in Turchia con l'Ankaragucu e, infine, quella alla Salernitana. Ora l'Arezzo per provare a rilanciarsi, ripartendo dalla Serie C.