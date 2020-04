Nuovo appuntamento con le migliori coppie di bomber nei principali campionati europei. Tuffo nel passato con la stagione 2013-14: la Juve di Conte vince il terzo scudetto consecutivo, ma il record del duo più prolifico in A è condiviso coi rivali cittadini. In Premier il Liverpool di uno scatenato Suarez sfiora la sua prima storica Premier perdendo in volata col City. Bayern e Psg trionfano in Germania e Francia con altrettante coppie d'attacco di campioni. Mentre in Liga vince una sorpresa. Dati Transfermarkt

