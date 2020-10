Ancora una volta insieme, come nella stagione 2006/07 al River Plate, quando un giovanissimo Gonzalo Higuain cominciava a farsi conoscere. Adesso è ufficiale, il Pipita ritroverà suo fratello maggiore Federico (classe 1984, è più grande di tre anni, ndr) all’Inter Miami. Il club di David Beckham ha dato notizia dell’arrivo del centrocampista argentino con il seguente comunicato che contiene i dettagli dell’operazione: "L'Inter Miami annuncia che ha acquistato l'esperto centrocampista offensivo Federico Higuain in una trade col DC United. In cambio, l'Inter Miami gira 50 mila dollari per General Allocation Money per il 2021".