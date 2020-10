Un grande calcio di punizione dal limite dell'area vale il 2-1 contro i New York Red Bulls: rete 307 in carriera per il Pipita. Cancellato l'esordio nella Mls con rigore sbagliato e rissa sfiorata con gli avversari del Philadelphia Union CALCIOMERCATO 2020, QUANTI SVINCOLATI DI LUSSO

Prima rete negli States per Gonzalo Higuain. E che rete. Il Pipita ha segnato il suo gol numero 1 nella Mls con un gran calcio di punizione che ha permesso alla sua Inter Miami di battere per 2-1 i New York Red Bulls. Higuain ha messo la sua firma sula partita al minuto 81, sul punteggio di 1-1. Destro dal limite dell'area sul palo del portiere, con un tiro forte e preciso che è finito sotto la traversa e ha piegato i guanti a Jensen. Una prodezza celebrata anche su Twitter dall'Inter Miami con una citazione speciale per Ray Hudson, componente dello staff tecnico del club che si occupa della cura della fase offensiva.